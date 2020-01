PiS przygotowało poprawkę do budżetu ws. przeniesienia 100 mln zł na Polonię

Informację tę przekazała na Twitterze Polska Agencja Prasowa, powołując się na słowa posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Porzucka.

– Poprawka do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 ma na celu przeniesienie środków finansowych – ponad 100 mln zł – z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu KPRM tj., 59 mln 700, do MRPiPS – 10 mln oraz do MKiDN, MEN, MSZ – powiedział Porzucek.

Wiadomo, że poprawka została zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek 28 stycznia, a w czwartek 30 stycznia będzie ona omawiana podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych.

