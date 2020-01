Syn Ryszarda Czarneckiego zrzekł się immunitetu. Wnioskował o to Prokurator Generalny

Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc 2018/2019 na warszawskim Wilanowie. Jak informował Onet, awantura rozegrała się z przyczyn osobistych, a poszkodowany w wyniku zdarzenia mężczyzna twierdzi, że został zaatakowany przez Przemysława Czarneckiego. Sam polityk stanowczo zaprzeczał. – Potwierdzam, że w moim domu interweniowała policja, którą sam wezwałem. W sylwestrowy wieczór byliśmy we trójkę. Ja, moja żona i nasz znajomy, chrzestny córki – powiedział w rozmowie z Onetem Przemysław Czarnecki. – Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia – dodał poseł PiS.

Jak podaje Dziennik.pl, Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem o uchylenie politykowi Prawa i Sprawiedliwości immunitetu. Wniosek dotyczy spowodowania „naruszenia czynności narządu ciała”, co grozi karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. W związku z tym syn europosła Ryszarda Czarneckiego postanowił sam zrzec się immunitetu. Jak tłumaczył, chce walczyć przed sądem o swoje dobre imię.

– Jeśli oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu będzie poprawne pod względem formalnym, to sprawa wróci do prokuratury, która będzie mogła postawić mu zarzuty – powiedział pełnomocnik poszkodowanego mec. Michał Porzyczkowski.

