Ziobro: TK odpowiedział na próbę stworzenia anarchii prawnej

– To bardzo ważny fakt decyzja ta TK, podobnie jak wczorajsze orzeczenie NSA, który nie podzielił poglądu wyrażonego przez trzy izby SN. W uzasadnieniu oddalenia wniosku związanego z inicjatywą jednej ze stron postępowania o wyłączenie sędziego NSA oddalił tenże wniosek, wskazując że nie zachodzą ku temu podstawy, żeby taki sędzia nie orzekał jako sędzia niezawisły i niezależny. Najważniejszym, bo mające charakter generalny i obowiązujący w całym sądownictwie powszechnym, jest postanowienie wydane przez TK z urzędu – powiedział Zbigniew Ziobro.

– To ważny fakt wobec próby stworzenia pewnego chaosu i galimatiasu, anarchii prawnej w polskim sądownictwie wobec wyrażanych przez różne organy państwa i przedstawicieli instytucji państwa odmiennych opinii co do nowej sytuacji prawnej, która miałaby nastąpić lub zdaniem innych wypowiadających się nie powodowała i nie nastąpiła skutków prawnych w związku z podjęciem tejże uchwały przez trzy izby – dodał minister sprawiedliwości.

Trybunał Konstytucyjny wstrzymuje stosowanie uchwały Sądu Najwyższego

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie można ograniczać prawa sędziego do orzekania. Dotyczy to także sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek obecnej KRS. TK zdecydował więc, że mają moc obowiązującą orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali sędziowie powołani po lutym 2018. Orzeczenie TK staje wobec tego w kontrze do uchwały połączonych izb SN z 23 stycznia, w której stwierdzono coś całkiem przeciwnego. Trybunał postanowił wstrzymać obowiązywanie powyższej uchwały. Warto przypomnieć, że była ona wydana na polecenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzisiejsze rozstrzygnięcie TK może w takiej sytuacji doprowadzić do sporu z instytucjami unijnymi.

