Zakończyło się spotkanie u prezydenta Dudy. Udało się osiągnąć kompromis?

Posłowie KO, Lewicy, PSL-Kukiz'15 wnioskowali o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Propozycja rozmów z głową państwa pojawiła się po tym, jak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec tzw. ustawy kagańcowej. Spotkanie odbyło się w środę 29 stycznia w Pałacu Prezydenckim. – Myślę, że bez pewnej przesady mogę powiedzieć, że chyba wszystkie strony tego spotkania były przekonane co do potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w dyskusji szczegółowej były różne stanowiska prezentowane przez klubu parlamentarne, co do szczegółowej kwestii tej ustawy – powiedział współpracownik prezydenta Paweł Mucha.

„Prezydent naszym zdaniem jest bardzo przekonany do tych zmian”

– Prezydent naszym zdaniem jest bardzo przekonany do tych zmian. Nie powiedział czy podpisze, ale po jego wypowiedziach, po jego obronie tej ustawy i stuprocentowym przekonaniu do tego, że te zmiany są konieczne, możemy wnioskować, to są nasze odczucia podkreślę, że podpisze tą ustawę i pogłębi tym samym chaos. Rozgardiasz nie służy nikomu, a już na pewno obywatelom. Dlatego przyszliśmy do prezydenta z wnioskiem o zawetowanie ustawy. Gdyby prezydent zawetował nowelizację, powstałaby przestrzeń na zrealizowanie wspólnie wypracowanej reformy wymiaru sprawiedliwości.My chcemy prawdziwego kompromisu – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie było raczej zainteresowania pana prezydenta ponadpolitycznym, szerokim porozumieniem ws. wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że zawetowanie to nie jest decyzja, którą prezydent jest w tej chwili w stanie podjąć – dodał lider PSL.

„Szkoda, gdy ponad konstytucją stawia się interes polityczny”

– Prezydent Andrzej Duda już podjął decyzję ws. podpisania ustawy i jest głęboko do tego przekonany. Fakty, jakie padły w dyskusji są te same, ale inaczej je oceniamy – stwierdził po spotkaniu szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

Za pośrednictwem Twittera spotkanie z prezydentem skomentowali lider PO Borys Budka oraz Jakub Kulesza z Konfederacji. Szef Platformy Obywatelskiej ocenił, że Andrzej Duda już podjął decyzję w sprawie tzw. ustawy kagańcowej. Argumenty, którymi się posługiwał, były powtórzeniem narracji ministra Ziobro. Szkoda, gdy ponad konstytucją stawia się interes polityczny – stwierdził polityk.