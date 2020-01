Brat Patryka Jakiego zatrzymany z marihuaną. Co jeszcze znaleźli policjanci?

21-letni raper Filip J. wraz z kolegą przechodzili w niedozwolonym miejscu przez jedną z ulic w Warszawie. Obaj mężczyźni zostali wylegitymowani i skontrolowani przez patrolujących okolicę funkcjonariuszy policji. Przy okazji kontroli u Filipa J., brata znanego polityka Solidarnej Polski, znaleziono susz roślinny. Zgodnie z obowiązującym prawem, 21-latek wraz z policją udał się do swojego mieszkania. Tam przekazał funkcjonariuszom prawie 6,5 grama marihuany oraz 0,3 grama haszyszu.

Z ustaleń RMF FM wynika, że Filipowi J. przedstawiono zarzut posiadania narkotyków. 21-latek przyznał się do winy i złożył stosowne wyjaśnienia. Po złożeniu zeznań został zwolniony do domu. – W trakcie przesłuchania złożył wniosek o warunkowe umorzenie. Prokurator wniosku nie uwzględnił, postępowanie jest w toku. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności – powiedział Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.

Jak podaje portal Wirtualna Polska, przy Filipie J. znaleziono receptę na leczniczą marihuanę. 21-latek miał tłumaczyć, że nie udało mu się recepty zrealizować, więc zaopatrzył się w marihuanę tzw. rekreacyjną. Prokuratura wyjaśni, czy brat Patryka Jakiego faktycznie potrzebował medycznej marihuany czy też recepta miała być sposobem na ewentualną linię obrony.

Co na to europoseł PiS?

Po opublikowaniu informacji pojawiły się spekulacje, o którego polityka chodzi. W rozmowie z „Faktem” do sprawy odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Polityk potwierdził, że Filip J. to jego brat. – Mam z nim niewielki kontakt. Mój brat jest dorosły i bierze odpowiedzialność za to co robi. Został potraktowany tak każdy – powiedział. – Nie popieram nawet małej ilości marihuany, którą miał mieć przy sobie. Nawet jeśli wiem, że w wielu państwach to nie jest karane. Jedyne odstępstwo powinno dotyczyć celów medycznych – dodał.

