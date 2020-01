Kukiz o decyzji prezydenta Dudy: Nareszcie zrobił coś mądrego

– Proszę bardzo, tu chodziłem do pana prezydenta, który wczoraj kłamał mówiąc po prostu, że myśmy żadnych projektów nie przynosili. 50 stron propozycji o sędziach pokoju. Robionej przez profesorów. Ja nie jestem od tego, żebym pisał ustawę, bo jestem za mały. Przynoszę gotową rzecz do dyskusji. Przychodzę pokazać. Pan prezydent to posiada, pan prezes Kaczyński to posiada, pan Ziobro to posiada, posiada wierchuszka PiS. Robili nadzieję przez cztery lata, mamiąc że cokolwiek z tym zrobią. Nic nie zrobili – mówił w rozmowie z Polsat News Paweł Kukiz.

Proszony o skomentowanie decyzji Andrzeja Dudy, który wstrzyma się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TK, parlamentarzysta odparł, że „nareszcie prezydent zrobił coś mądrego”. – Byłem przekonany, po relacjach ze spotkania liderów opozycji z prezydentem, że będzie szedł na twardo przy tej ustawie kagańcowej. Decyzja prezydenta daje nadzieję, że zrobią jeden krok w tył. Myśmy zawsze, jako Kukiz'15, byli zwolennikami kompromisu – przyznał poseł PSL-Koalicji Polskiej.

Kukiz chwali Kosiniaka-Kamysza

Paweł Kukiz ocenił również kandydaturę Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wystartuje w wyborach prezydenckich. – Jestem gorącym zwolennikiem idei, które niesie Władysław Kosiniak-Kamysz w tych wyborach, bo to są dokładnie te same postulaty, te same idee, które niosłem w 2015 roku. Państwo obywatelskie, państwo z prezydentem bez kontroli partyjnej. Mój naturalny kandydat. Podobnie jak Wincenty Witos w 1926 roku, jak Paweł Kukiz w 2015 roku żąda zmiany ustroju Polski, żąda kontroli obywatelskiej – zachwalał poseł.

Polityk pytany o fundusze na kampanię wyborczą przyznał, że „z całą pewnością w tej chwili jeżeli chodzi o pieniądze, to wszystkich kontrkandydatów bije na głowę pan prezydent Duda”. – Właśnie dostali 2 mld zł na telewizję. Z kieszeni oczywiście podatnika. Nikt nie jest w stanie przebić w kwestiach finansowych prezydenta partii PiS – stwierdził Paweł Kukiz.

