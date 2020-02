Mandat europosła jednak dla Dominika Tarczyńskiego? Marszałek Sejmu wydała oświadczenie

W sobotę 1 lutego Centrum Informacyjne Sejmu wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatkowy mandat przypadający Polsce obejmie poseł IX kadencji Sejmu Dominik Tarczyński”. W ten sposób marszałek Sejmu rozwiała wątpliwości, które kilka dni temu pojawiły się w mediach.

„Ustanowiony w prawie europejskim zakaz łączenia mandatu członka Parlamentu Europejskiego z członkostwem w parlamencie krajowym wiąże osoby, które uzyskały mandat posłów do PE od momentu objęcia przez nich tych mandatów. Wynika z tego, że skoro w okresie poprzedzającym Brexit poseł Tarczyński nie jest - w rozumieniu prawa UE - posłem do PE, a tym bardziej nie objął tego mandatu, to nie mają do niego zastosowania zakazy unijne. Z kolei zakazy ustanowione w prawie krajowym, w tym zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE, zostały ustawowo zawieszone na czas Brexitu” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

„Jak wynika z analiz przedstawionych Marszałek Sejmu przez Biuro Analiz Sejmowych, mandat europarlamentarzysty uzyskany przez posła Tarczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wygasł na skutek uzyskania mandatu posła na Sejm w wyborach w październiku 2019 r., ponieważ nie miał wówczas do niego zastosowania zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE. Mandat poselski Dominika Tarczyńskiego wygasł - zgodnie z art. 247 § 1 pkt 7. Kodeksu Wyborczego - z początkiem dnia, w którym Brexit stał się skuteczny, a więc w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2020 r”. – jednoznacznie stwierdza CIS.

Zamieszanie wokół mandatu dla Tarczyńskiego

Jak informował w środę „Dziennik Gazeta Prawna”, wątpliwości w sprawie mandatu dla Dominika Tarczyńskiego zgłaszała Państwowa Komisja Wyborcza. Z treści uwag wynika, że jego mandat europosła powinna wygasić marszałek Sejmu a 52. europosłem powinna zostać osoba, która uzyskała drugą w kolejności największą liczbę głosów, czyli Arkadiusz Mularczyk.

Marszałek Sejmu dysponuje analizą, z której wynika, że wybór na posła nie skutkuje wygaszeniem mandatu europosła. Jednak z Biurze Analiz Sejmowych są jeszcze cztery inne opinie prawne, z których wynika, że jest dokładnie odwrotnie. Jak informował „Super Express”, miał je przedstawić właśnie poseł Mularczyk.

– Tarczyński może sprawować mandat europosła, jednak ten mandat pochodzi z poważnego deliktu prawnego, który popełniła marszałek Sejmu. Moim zdaniem to jest niedopełnienie obowiązku, za które powinna odpowiadać karnie – ocenił prof. Artur Nowak-Far w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”

Jednak Dominik Tarczyński był od początku przekonany, że już wkrótce zostanie zaprzysiężony na europosła. – To już pewne, że ja będę osobą, która obejmie mandat. Otrzymałem już stosowne dokumenty – stwierdził.

