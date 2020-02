Najnowszy sondaż poparcia dla partii: Niewielka strata PiS i PO, rośnie wynik PSL

Według sondażu Social Changes dla portalu wPolityce Gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, to do Sejmu dostałoby się pięć partii. Najwięcej – 39 proc. badanych chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 2 punkty procentowe.

Lekko spadło też poparcie Koalicji Obywatelskiej, na którą chce głosować 27 proc. respondentów, czyli o 1 pkt. proc. mniej osób niż w poprzednim badaniu. Na trzecim miejscu jest Lewica, z dokładnie takim samym poparciem jak miesiąc temu, które wynosi 17 proc.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe chce głosować 9 proc. badanych, czyli o 2 punkty procentowe więcej w stosunku do poprzedniego sondażu. Z kolei spadek o 1 punkt zanotowała Konfederacja, którą popiera 7 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 24 do 27 stycznia 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1062 Polaków.

Czytaj także:

Czy PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej? Najnowszy sondaż