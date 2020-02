Kto był najlepszym prezydentem w historii III RP? W sondażu Komorowski wypadł gorzej niż Wałęsa

Jak przypomina portal rp.pl, po 1989 roku Polska miała pięciu prezydentów wybieranych w wyborach powszechnych - Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę. Spośród nich Aleksander Kwaśniewski był prezydentem przez dwie kadencje.

I to właśnie Aleksander Kwaśniewski jest uznawany za najlepszego prezydenta przez największą część respondentów. Na polityka Lewicy wskazało 37,6 proc. badanych.

Drugie miejsce zajął obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego wskazało 24 proc. respondentów. Trzecie miejsce zajął Lech Kaczyński, którego najlepszym prezydentem wybrało 16 proc. ankietowanych.

Dalej 12,8 proc. ankietowanych wskazało Lecha Wałęsę, a 9,6 proc. za najlepszego prezydenta w historii III RP uznało Bronisława Komorowskiego.

– Częściej Aleksander Kwaśniewski był wskazywany przez kobiety (39% vs 36% mężczyzn) oraz osoby o wykształceniu średnim (41%). Wraz ze wzrostem wieku rośnie grupa osób, które uważa Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszego prezydenta III RP – od 21% w grupie do 24 lat, do 45% w grupie powyżej 50 lat – dla portalu rp.pl skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Czytaj także:

Najnowszy sondaż poparcia dla partii: Niewielka strata PiS i PO, rośnie wynik PSL