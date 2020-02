TVP fałszuje wyniki meczów? Sobolewski przypomniał teorię Kidawy-Błońskiej

Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia SUD została zapytana, czy Jacek Kurski powinien być prezesem Telewizji Polskiej. – Nie powinien być prezesem, dlatego że media publiczne w każdym społeczeństwie odgrywają bardzo ważną rolę. One powinny, raz – prowadzić edukację, rzetelną informację. Ale nie może być tak, że w tych mediach nie ma informacji rzetelnej, głównie są komentarze. I to komentarze tylko na rzecz jednej partii politycznej – powiedziała kandydatka PO na prezydenta. – Tam już nie ma informacji, a nawet czasami boję się o wyniki takie najprostsze – z meczów sportowych, że one także mogą być sfałszowane – dodała.

„Widać tutaj kontakt z inną ekspertką od piłki nożnej”

Do krążącego w sieci nagrania odniósł się Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. „Wyniki meczów są sfałszowane. Widać tutaj kontakt z inną »ekspertką« od piłki nożnej Panią »kto wylosował te drużyny« Muchą. Piłka nożna to coś więcej niż sport” – napisał na Twitterze. Pod postem polityka pojawiło się wiele komentarzy. „To nie może być prawda”, „Tutaj już nawet VAR nic nie pomoże”, „Czyli jak wyjdziemy z grupy na Euro to PO znowu ogłosi bojkot TVP” – ironizowali użytkownicy mediów społecznościowych.

