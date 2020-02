Leszek Miller reaguje na wywiad Andrzeja Dudy dla „Wprost”. „Specyfika kampanii wyborczej”

Czy prezydent podpisałby ustawę o związkach partnerskich? – Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa – powiedział w rozmowie z „Wprost” Andrzej Duda. – Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył – dodał urzędujący prezydent. – Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych – skwitował. Cały wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą jest dostępny w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.

„Specyfika kampanii wyborczej”

– Jestem zaskoczony i nie wierzę w to (że prezydent Andrzej Duda podpisałby ustawę o związkach partnerskich – red.). Sądząc po tym, co pan prezydent mówi od lat, nie sądzę, żeby doznał aż takiej iluminacji – powiedział Leszek Miller w Poranku Radia TOK FM. – Jest kampania wyborcza, więc stratedzy pana prezydenta doradzili mu pewnie, żeby zwrócił się w stronę elektoratu, który niekoniecznie zagłosuje, ale może zagłosować na prezydenta. Myślę, że to jest podyktowane specyfiką kampanii wyborczej – ocenił jednoznacznie europoseł Koalicji Europejskiej.

