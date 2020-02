Joe Biden pocałował w usta 19-letnią wnuczkę. W sieci zawrzało

Joe Biden stara się o nominację demokratów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Podczas wiecu w stanie Iowa polityk przedstawił zgromadzonym swoją wnuczkę – 19-letnią Finnegan Biden. Jak relacjonuje „New York Post”, polityk krocząc po scenie opisał tłumowi różnicę między córkami i wnuczkami. – Ale wnuczki nie tylko kochają swoich dziadków, ale też ich po prostu lubią. I to jest wspaniałe. Dziękuję, kochanie – powiedział, po czym pocałował Finnegan w usta, co uchwyciły kamery. „Nie chciałem tego zobaczyć”, „Co się dzieje?”, „Dlaczego?” – pytali internauci. Wśród komentujących znaleźli się również i tacy, którzy nie widzieli w zachowaniu Joe Bidena niczego niestosownego.

New York Post przypomina, że Biden był już wcześniej krytykowany za swoje zachowanie w stosunku do młodych kobiet, z których siedem przekazało, że „zachowanie polityka sprawiło, że poczuli się nieswojo”. – Normy społeczne zaczęły się zmieniać, przesunęły się, a granice ochrony przestrzeni osobistej zostały zresetowane – powiedział w kwietniu 2019 roku. Dodał, że docierają do niego głosy kobiet, które twierdzą, że jego zachowanie wprowadziło je w dyskomfort. Zapewnił, że „będzie bardziej uważny”.

