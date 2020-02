Rzecznik SN o decyzji prezydenta Dudy ws. reformy sądownictwa. „Rodzaj wyzwania rzuconego UE”

– Jest to dla mnie smutny dzień, bo podpisano ustawę, która stanowi z jednej strony ograniczenie udziału sędziów w debacie publicznej, ale przede wszystkim to jest rodzaj wyzwania rzuconego Unii Europejskiej, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski na antenie TVN 24. – To jest ostentacyjne powiedzenie „nie liczymy się z Komisją Wenecką, nie liczymy się z licznymi zastrzeżeniami formułowanymi w Polsce i za granicą, wiemy lepiej". Z takim przekonaniem ta ustawa została podpisana, także nie ma się tu z czego cieszyć – dodał. – To przyniesie konsekwencje i takie wewnętrzne, w Polsce i konsekwencje, jak sądzę, w wymiarze międzynarodowym – ocenił rzecznik SN.

Nowelizacja ustaw sądowych

Nowelizacja ustaw sądowych została przyjęta 23 stycznia w Sejmie, gdzie trafiła ponownie po tym, jak Senat przyjął uchwałę o jej odrzuceniu. W głosowaniu udział wzięły 454 osoby. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 234 posłów, przeciw – 211, od głosu wstrzymało się 9 osób. Potrzebna była większość bezwzględna, która wynosiła 228 głosów. W związku z tym, że Sejm odrzucił weto Senatu, ustawa trafiła do podpisu prezydenta. We wtorek 4 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych.

Czytaj także:

KE reaguje na podpis prezydenta Dudy pod tzw. ustawą kagańcową. „Bez wahania podejmie odpowiednie działania”