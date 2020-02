Steven Seagal i twórca popularnej gry o czołgach wkraczają do polityki. Dwie nowe partie w Rosji

Steven Seagal wziął udział w kongresie założycielskim partii popularnego rosyjskiego pisarza Zachara Prilepina Za Prawdę, który miał miejsce w w sobotę 2 lutego w Moskwie. Amerykański aktor obywatelstwo Rosji otrzymał w 2016 r. Od tamtej pory bierze udział w rosyjskim życiu publicznym, ale to jego debiut w polityce. Oprócz Prilepina i Seagala w kongresie nowej partii wzięli udział reżyserzy, piosenkarze, ludzie teatru i inni ludzie kultury, których łączy to, że popierają politykę Rosji wobec Ukrainy, a ze swoją twórczością jeździli do separatystycznych ukraińskich republik.

O programie partii mówił sam założyciel. „Bóg istnieje. Rodzina jest jedna. Rodzina – to związek mężczyzny i kobiety. Bronić Rosji z bronią w ręku – to sprawa oczywista. Ekspansja – dyplomatyczna, kulturalna, polityczna, językowa i, w skrajnych przypadkach, wojskowa – to sprawa oczywista” – podkreślał na kongresie. Za Prawdę ma też walczyć z rosyjskim establishmentem.

Jednak już na początku działalności partii nastąpił zgrzyt. Perplin ogłosił, że Seagal wystartuje w wyborach do Dumy, mimo że zgodnie z rosyjską konstytucją nie może ubiegać się o mandat mając trzy obywatelstwa. Jednak sam Seagal szybko zaprzeczył, by zamierzał ubiegać się o miejsce w Dumie. – To nie całkiem dla mnie – powiedział. – Jak wszyscy wiedzą, jestem dyplomatą dobrej woli. Pracuję dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod przywództwem Siergieja Ławrowa – podkreślił.

Twórca popularnych „Czołgów” wchodzi do gry

W pierwszej połowie stycznia w Rosji powstała partia Demokracja Bezpośrednia, która ma w swoich szeregach skupić rosyjskich programistów i ludzi związanych z branżą IT. W komitecie organizacyjnym partii maja znaleźć się m.in. Boris Czigidin, zastępca szefa działu prawnego Yandex.Money – rosyjskiego systemu płatności elektronicznej czy Alieksiej Pilko, dyrektor Euroazjatyckiego Centrum Komunikacyjnego.

Założycielem ugrupowania jest Wiaczesław Makarow, dyrektor ds. produktu w firmie Wargaming.net produkującej popularną grę World of Tanks. Partia Demokracji Bezpośredniej ma, jeśli zdąży z rejestracją, wziąć udział w wyborach lokalnych, a następnie w wyborach do Dumy.

– W wielu regionach firmy IT są największymi podatnikami i dobrze znają lokalne problemy – mówił Makarow rosyjskim mediom. Odpowiedział też na pytania o popularną grę. – W czołgi grają wszędzie. Osobiście znam kilku graczy z kół rządowych – mówił Makarow w wywiadzie dla portalu fontanka.ru.

Wargaming.net jest zarejestrowana na Cyprze, z główną siedzibą projektantów w Mińsku i biurami w wielu miejscach na świecie. W 2016 roku Bloomberg oszacował wartość spółki na ponad 1,5 mld dolarów. Została utworzona przez Białorusinów, jej właścicielem jest białoruski biznesmen Raman Kisły, a z Białorusi pochodzi również Makarow.

Założyciel nowej partii nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie Fotanki odnośnie swojego obywatelstwa. Odparł jedynie, że osobiście nie będzie startował do Dumy. Kongres założycielski partii zaplanowano na 5 marca.

