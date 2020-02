„GW” publikuje listę poparcia do KRS. Opisano kulisy zbierania podpisów

Lista poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa, którą zdobyli dziennikarze „Gazety Wyborczej” dotyczy Teresy Kurcyusz-Furmanik, sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, która startowała do KRS z poparciem społecznym. Uzbierała pod swoją kandydaturą ponad 2000 podpisów obywateli. Z ustaleń „GW” wynika, że dokładnie te same podpisy znajdują się pod kandydaturą Leszka Mazura, szefa KRS. Kurcyusz-Furmanik poparło łącznie 32 sędziów.

Na liście poparcia dla kandydatki znajdują się m.in. podpisy sędziów powiązanych z grupą Kasta na komunikatorze WhatsApp, która była związana z tzw. aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości – w tym np. Arkadiusza Cichockiego, bezpośredniego współpracownika Emilii Szmydt, jednej z głównych bohaterek afery

Jak zbierano podpisy na listach do KRS?

„Gazeta Wyborcza” dotarła do jednego z sędziów, który brał udział w zbieraniu podpisów na Śląśku. – Do »naszych« sędziów rozesłałem zaproszenie do poparcia kandydatury Leszka Mazura. Na spotkanie przyjechali beneficjenci »dobrej zmiany«, oraz tacy, którzy dopiero dostali obietnicę awansu. Np. w Rybniku zebrano dwa podpisy od małżeństwa sędziów, którym obiecano, ale potem nic nie dostali. Reszta to nowo mianowani prezesi i wiceprezesi z Częstochowy, Gliwic, itd – zdradził.

Dziennikarze rozmawiali także z sędzią, któremu zaproponowano członkostwo w KRS. Miał to zrobić – były już wiceminister Łukasz Piebiak – zamieszany w aferę hejterską. – Zebranie 25 podpisów nie było wielkim problemem. Kiedy Piebiak zaproponował mi kandydowanie, byłem zupełnie nieprzygotowany. Powiedziałem, że przecież nie mam podpisów. Wtedy on stwierdził: »daj spokój, przelecimy się tu po pokojach i podpisy zaraz będą« – opowiadał sędzia w rozmowie z „GW”.