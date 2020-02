Podatek od mięsa. Kaleta mówi o „lewackiej mentalności”, internauci przypominają podatek od cukru

Unia Europejska postanowiła pokazać, że poważnie podchodzi do tematu negatywnego wpływu branży mięsnej na środowisko naturalne. 5 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się zainicjowana przez europosłów zielonych i socjaldemokratów, debata na temat wprowadzenia nowego podatku, który znacząco podniesie ceny mięsa. Będzie to następstwo raportu przygotowanego przez koalicję organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price), w którym przeanalizowany został ślad środowiskowy produkcji białka zwierzęcego.

Ile może zdrożeć mięso?

Rozwiązanie zaproponowane przez TAPP zakłada podniesienie cen mięsa do 2030 roku: wołowiny/cielęciny o 47 eurocentów (2 zł) za 100 g, wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 g oraz kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) na 100 g. Nowe ceny mogą skutkować w redukcji emisji CO2 nawet o 120 milionów ton w samej Europie, a spożycie mięsa z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny zmniejszyłoby się odpowiednio o 30, 57 i 67 proc.

Kaleta oburzony

Pomysłem unijnych polityków nie jest zachwycony Sebastian Kaleta. „Typowa lewacka mentalność. Ludzie nie chcą przejść na weganizm? Dowalić podatek od mięsa. Pomijam fakt, że cała ta akcja wygląda poza ideologią na bardzo poważną operację lobbingową” – napisał na swoim profilu na Twitterze wiceminister sprawiedliwości.

Internauci przypominają

Internauci wypomnieli politykowi podatek od cukru, który został przyjęty przez polski rząd. „Pisze to minister rządu, który właśnie »dowalił« podatek od cukru, bo ludzie nie chcieli przestać go jeść” – napisał Michał Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej”. „Czy tak samo nazywa Pan dowalanie przez PiS podatku od cukru?” – dodał wiceprezes FOR Marek Tatała.

