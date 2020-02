Rzecznik prezydenta: Polexit jest tak prawdopodobny, jak fałszowanie wyników meczów w TVP

Kilka dni temu kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia SUD została zapytana, czy Jacek Kurski powinien być prezesem Telewizji Polskiej. – Nie powinien być prezesem, dlatego że media publiczne w każdym społeczeństwie odgrywają bardzo ważną rolę. (...) Nie może być tak, że w tych mediach nie ma informacji rzetelnej, głównie są komentarze. I to komentarze tylko na rzecz jednej partii politycznej – powiedziała kandydatka PO na prezydenta. – Tam już nie ma informacji, a nawet czasami boję się o wyniki takie najprostsze – z meczów sportowych, że one także mogą być sfałszowane – dodała.

Teraz do słów Kidawy-Błońskiej w kontekście polexitu, który miałoby spowodować podpisanie przez Andrzeja Dudę tzw. ustawy kagańcowejodniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. – Jakiś czas temu marszałek Kidawa-Błońska mówiła, że obawia się fałszowania wyników meczów piłkarskich w telewizji publicznej. Polexit, o którym mówi cała opozycja związana z PO, jest równie prawdopodobny, jak to mityczne fałszowanie wyników sportowych – powiedział Spychalski na antenie Polsat News. – Prezydent podpisał tę ustawę dlatego, że jest ona dobra dla naszych obywateli. Każdą ustawę, którą podpisuje prezydent, weryfikuje on pod kątem tego, czy jest dobra dla Polaków, czy nie – podkreślił w rozmowie.

