Borys Budka: W pewnym momencie zapomnieliśmy o przedsiębiorcach

W swoim wystąpieniu Borys Budka zapowiedział nie tylko zmiany w Platformie, ale też wolę zmiany sytuacji w całej Polsce. – Dziś w tym miejscu chcę jasno powiedzieć, że PO, Koalicja Obywatelska daje Polakom nadzieję na dobre państwo. Państwo skuteczne i takie, w którym osoby kompetentne nie boją się odpowiedzialności – mówił Borys Budka. – Prosimy tych wszystkich, którzy choć raz oddali głos na Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską, by do nas dołączyli. By pomogli nam w maju w najważniejszym sprawdzianie – dodał.

Budka mówił do członków partii, że ważne jest wsłuchanie się w głos ludzi młodych. – To oni muszą pokazać jakiej Polski chcą. My nie możemy im nic narzucać – zaznaczył. Wśród ważnych zadań wskazał też budowę „prawdziwej administracji” . – Bezpieczne państwo to państwo, które nie bogaci się kosztem ludzi ciężko pracujących. Bezpieczne państwo to stabilny system podatkowy. Dlatego dziś mówię z całą odpowiedzialnością: W pewnym momencie zapomnieliśmy o przedsiębiorcach – stwierdził Budka.

– Zapomnieliśmy o tych, którzy ciężko pracując nie upominają się o to, żeby państwo im cokolwiek dawało. Tylko mówią: Nie przeszkadzajcie nam, gdy chcemy tworzyć miejsca pracy, gdy chcemy, by Polska się rozwijała – tłumaczył Budka. Zaznaczył, że ciężka praca musi się opłacać także administracji czy przedstawicielom wolnych zawodów.

Borys Budka zapowiedział, że kolejna Rada Krajowa PO to będzie miejsce dyskusji. – Każdy będzie mógł powiedzieć jak widzi Platformę Obywatelską, jak widzi Polskę i jakie ma pomysły. Uzyskamy efekt synergii i zmienimy razem Polskę. Obiecuję! – mówił.

