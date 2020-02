Zmiany w PO. Wybrano członków zarządu krajowego, nowa rola dla Schetyny

– Skupmy się na przyszłości. Opowiedzmy sobie, jaka powinna być Polska. Polska naszych nadziei, marzeń, Polska w której bez nienawiści będziemy mogli spierać się z naszymi oponentami, na argumenty, czasami na emocje, ale Polska w której nikt nie będzie czuł się wykluczony. Porozmawiajmy o tym, co ważne, o wartościach. Gdy 19 lat temu powstała Platforma, to opierała się na wielkiej idei. Idei wspólnoty, energii, przede wszystkim idei która połączyła konserwatystów, liberałów, przedsiębiorców, samorządowców, nas wszystkich. Idei człowieka, to człowiek powinien zawsze być najważniejszy. Nie państwo. – mówił przewodniczący Borys Budka.

W trakcie posiedzenia Rady Krajowej wybrano nowe władze krajowe PO. Nowi wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej to Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak oraz Rafał Trzaskowski. Sekretarzem Generalnym partii został Marcin Kierwiński. W zarządzie krajowym partii zasiadają:

Urszula Augustyn

Tomasz Grodzki

Małgorzata Kidawa-Błońska

Robert Kropiwnicki

Izabela Leszczyna

Czesław Mroczek

Sławomir Nitras

Marzena Okła-Drewnowicz

Agnieszka Pomaska

Cezary Tomczyk

Rada Policyjna

Rada Krajowa Po powołała także nowe ciało partyjne – Radę Polityczną, w skład której wejdą należący do PO byli marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz byli premierzy i wicepremierzy. – Rada ma być ciałem doradczym, opiniującym strategię PO, przygotowania nowych programów oraz taktyczne działania Platformy. To będzie nowe ciało. Mamy świadomość, że po 19 latach aktywności Platformy, po tym jak przez 8 lat tworzyliśmy rząd, mamy duże grono z ogromnym doświadczeniem. Ich praca, ich doświadczenie powinno być wykorzystane – powiedział Jan Grabiec. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto pokieruje pracami nowego organu. Decyzję w tej sprawie ma podjąć Borys Budka, jednak nieoficjalnie mówi się, że mógłby być to Donald Tusk lub Grzegorz Schetyna.

