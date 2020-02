Wałęsa zapowiada: W pierwszy czwartek po wyborach z taczkami jadę po Kaczyńskiego

Były prezydent zapewnił za pośrednictwem Facebooka, że „ma zamiar stoczyć pokojowy bój, wywożąc poszczególne osoby w państwie na taczce”. „Proszony jestem by przeciwdziałać niszczeniu dorobku Ojczyzny. W związku z tym zamierzam w sposób pokojowy stoczyć ten bój” – napisał były prezydent. W dalszej części swojego wpisu polityk opisał, jakie kroki może w tym celu podjąć.

„Jeśli do wyborów prezydenckich nie powstrzymamy tej ekipy w niszczeniu Polski, jeśli z naruszeniem zasad przedłużą działalność prezydenta to w pierwszy czwartek po wyborach z taczkami jadę po Kaczyńskiego, by go przewieść do miejsca właściwego, albo On mnie, albo ja jego” – stwierdził Lech Wałęsa. „Dalsze uściślenia podam w tym miejscu” – dodał.

Po kilku godzinach wpis został usunięty z profili byłego prezydenta w mediach społecznościowych.

