Siostrzeniec premiera Morawieckiego organizuje protest przeciwko TVP

„Stańmy w obronie demokracji. Pokażmy, że nie zgadzamy się na to, aby telewizja publiczna, która jest opłacana za pieniądze obywateli, była tubą propagandową partii rządzącej. Tu nie chodzi o poglądy, a o sprawiedliwość. Więc bez względu na to, za jaką partią polityczną jesteś, przyjdź i protestuj z nami. Telewizja publiczna ma być dla obywateli a nie dla jednego ugrupowania” – apeluje Franek Broda na Facebooku. Jak się okazuje, 17-latek jest siostrzeńcem premiera Mateusza Morawieckiego. Według „Polska The Times”, jest synem siostry szefa rządu – Anny.

„Mam zamiar zmienić postrzeganie ludzi na politykę, a także stworzyć Polskę, która jest dla każdego. Nie jest to proste zadanie, ale jestem tu dla was i liczę na waszą pomoc” – apeluje nastolatek. Franek Broda podkreśla, że ani jego wujek ani mama nie komentowali tego, co robi, ani jego aktywności w mediach społecznościowych. – Proszę, by w to co robię nie angażować członków mojej rodziny, choć zdaję sobie sprawę, że moja postawa może im się bardzo nie spodobać – stwierdza.- Działałem wcześniej w młodzieżówce PiS, ale obserwując, to co się dzieje w kraju w ostatnich miesiącach postanowiłem z niej wystąpić - wyjaśnia.

Organizowany przez nastolatka protest odbędzie się w sobotę 15 lutego o godzinie 16 w okolicach wrocławskiego Pręgierza.

