Brejza pisze o wypadku Szydło. „Auto w chwili zdarzenia nie posiadało ubezpieczenia AC"

„»Do sądu nie wpłynął wniosek SOP o zwrot Audi A8«. Odpowiedź z SR Oświęcim. Opancerzone Audi od 3 lat stoi »na kołkach« i... niszczeje. Od 1,5 roku bezskutecznie dopytuję SOP co dalej z najdroższym rozbitym w Polsce samochodem” – napisał Krzysztof Brejza. Polityk zwrócił się do Biura Ochrony Rządu w sprawie „uzupełnienia do interwencji z dnia 5 marca 2017 roku w sprawie wypadku w Oświęcimiu".

Szef BOR przekazał, że „przedmiotowe auto w chwili zdarzenia nie posiadało ubezpieczenia AC”. „Bezpośrednio po zdarzeniu 10 lutego 2017 roku samochód marki Audi A8L Security został zabezpieczony przez prokuraturę. Oszacowanie kosztów naprawy nastąpi po zwrocie pojazdu do Biura Ochrony Rządu” – czytamy w dalszej części komunikatu, który Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze.

Wypadek audi wiozącego Beatę Szydło

Do wypadku rządowego audi wiozącego Beatę Szydło doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu. Auto podczas manewru wyprzedzania zderzyło się z fiatem prowadzonym przez 21-letniego Sebastiana K. Ówczesna szefowa rządu po wypadku trafiła do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie przebywała przez tydzień.

