Kaczyński jako koronawirus na profilu polityka Konfederacji. „Wstyd i żenada”

„Mamy już poważny kryzys konstytucyjny, w którym naruszono trójpodział władzy: zaczął się od tego, że rząd przestał wykonywać wyroki sądów. To może oznaczać, że sądy nie będą wykonywać ustaw rządu a co gorsze, że obywatele wezmą przykład z rządu i również »oleją« sądy i ich wyroki” – napisał na Twitterze Jacek Wilk. Do postu opublikowanego w mediach społecznościowych polityk dołączył grafikę, na której widać Jarosława Kaczyńskiego w koronie. Na zdjęciu pojawił się też napis: „koronawirus”.

„Jakiś praktykant Panu ten profil prowadzi?”

Post polityka wywołał duże zainteresowanie wśród internautów. „Niech Pan zaprzestanie załączać takie głupkowate memy. Konfederacja to zbyt poważne ugrupowanie, by stosować takie emocjonalne dziecinady”, „Jakiś praktykant Panu ten profil prowadzi? Wywalił bym go. Szkodzi”, „Trudno uwierzyć że to nie gimbaza (...). Wstyd i żenada. Miałem o panu lepsze zdanie, niestety znowu pomyłka” – komentowali. „Takie wpisy są żenujące”, „Obrzydliwe, trochę opamiętania by się przydało” – dodawali inni.

Czytaj także:

„Nie uważam, że jest okej”, „Jestem zwolenniczką liberalizacji”. Lubnauer o aborcji