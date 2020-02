Andrzej Duda wygwizdany w Wejherowie. Drugi raz tego samego dnia

Andrzej Duda składa dziś wizytę w województwie pomorskim, gdzie świętowana jest setna rocznica Zaślubin Polski z Morzem. Główne uroczystości rocznicowe w Pucku rozpoczęły się na placu przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie prezydent odsłonił tablicę upamiętniającą 100. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem i powrotu Pomorza do Macierzy.

„Powrót Polski nad Bałtyk to wielka zasługa ludzi tej ziemi”

W wystąpieniu w Porcie Rybackim Andrzej Duda wskazał, że zaślubiny z morzem należały do najważniejszych wydarzeń, które ukształtowały Polskę. Jak podkreślił, fundamentem odradzającej się Polski była Gdynia – wówczas morza i oceany całego świata otworzyły się dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, a także marynarki wojennej. W trakcie wizyty prezydenta na Kaszubach doszło do nieprzyjemnego incydentu. Andrzej Duda został przywitany w Pucku okrzykami „kłamca”, „będziesz siedział”, „Trybunał Stanu”, „republika banasiowa” i „przestań łgać”. W trakcie przemówienia głowy państwa słychać było gwizdy. Andrzej Duda nie zareagował na nie w żaden sposób.

Tego samego dnia prezydent pojawił się także w Wejherowie. W tym mieście także przywitała go grupa protestujących z transparentami „wyPAD 2020”, „konstytucja” oraz „Andrzej Duda wstyd narodu”. Na nagraniach z przemówienia głowy państwa słychać gwizdy.

Prezydent o 13. emeryturze

W Wejherowie prezydent mówił o wkładzie Kaszubów w odzyskanie niepodległości. – Oddaję hołd wszystkim mieszkańcom tej ziemi, wszystkim ludziom, którzy walczyli, starali się o to, by była tutaj Polska i była tutaj polskość [...]. Wierzę w to, że ta ziemia jest w stanie po raz kolejny dać pęd rozwojowy Rzeczypospolitej – powiedział. Andrzej Duda skomentował także doniesienia dotyczące 13. emerytury. łyszę, że próbowano teraz w Senacie zniweczyć projekt wypłaty 13. emerytury; żeby wypłacenie tej 13. emerytury było niemożliwe. Otóż zapewniam państwa, że będę czynił wszystko, aby ta 13. emerytura była, bo ona jest bardzo ważna, bo ona także stanowi element planu modernizacyjnego Polski – podkreślił.

