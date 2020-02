Tomasz Frankowski o groźbach i hejcie. „Koledzy europosłowie z partii rządzącej brali w tym udział”

Dziennikarz Onetu przytoczył kilka komentarzy spośród tych, które pojawiły się po głosowaniu za rezolucją polityków KO ws. praworządności w Polsce. Jednąym z odbiorców zniewag typu „Powinni ci napluć w twarz, twoja postawa jest haniebna” i „Umrzesz w hańbie zdrajco” był eurodeputowany Tomasz Frankowski. Były sportowiec przyznał, że nigdy wcześniej nie miał podobnych doświadczeń. Radę w tej kwestii otrzymał od Włodzimierza Cimoszewicza. „Witaj w klubie, Tomek. Ja funkcjonuję tak od trzydziestu lat. Albo masz twardą skórę i się przyzwyczaisz, albo zdaj mandat europosła” – miał powiedzieć były premier.

Frankowski dodał, że z rozczarowaniem przyjął wiadomość, iż udział w tym hejcie brali także „koledzy europosłowie z partii rządzącej”. – Jestem Polakiem i wbrew temu, co ktoś wypisywał w internecie, nie padam na kolana przed Francuzem, Włochem czy Niemcem. Kieruje mną troska o państwo i chciałbym, żeby po pierwsze – praworządność nie była łamana, a po drugie – żebyśmy darzyli się szacunkiem, niezależnie od poglądów. Wszyscy zdajemy sobie przecież sprawę, że reforma sądownictwa jest potrzebna, ale w ramach idei Fair Play – tłumaczył.

Europoseł KO nie chciał zdradzić nazwisk hejtujących go polityków prawicy. Zaznaczył jedynie, że w internecie nic nie ginie, i że chodzi o polityków z jego regionu. – Popierają w mediach społecznościowych obraźliwe wpisy, podburzają społeczeństwo nieprawdziwymi informacjami, piszą o zdradzie Polski, donoszeniu na własny kraj czy wręcz nawiązują do targowicy. Przykro mi to mówić, ale część społeczeństwa wierzy w to bezgranicznie – mówił.

