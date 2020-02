Byli politycy PiS wśród oskarżonych w sprawie o przywłaszczenie ubrań z PCK. Szkoda na 3 mln zł

– Najważniejszym zarzutem jest wyrządzenie wielkiej szkody majątkowej dolnośląskiemu oddziałowi PCK, w kwocie przewyższającej 3 mln zł. Poza tym postawiono oskarżonym także zarzuty przywłaszczenia mienia, a także przestępstwa przeciwko dokumentom – powiedział Kazimierz Orzechowski, naczelnik II Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Akt oskarżenia liczy niemal 200 stron, a akta sprawy zajmują 67 tomów. W gronie oskarżonych jest były poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr B., który był wiceprezesem dolnośląskiego oddziału PCK. Oskarżono też byłych radnych z tej partii: Rafała H. (prezesa PCK), Jerzego G. (dyrektora PCK) oraz Jerzego S. (pracownika PCK).

Trzy miliony złotych szkody

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wydała komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że łączna szkoda wyrządzona w mieniu PCK wynosi nie mniej niż 3 036 598,30 zł. „Przeprowadzone czynności śledztwa wykazały, że osoby zatrudnione w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przywłaszczyły środki pieniężne wypracowane przez pracowników i wolontariuszy stowarzyszenia w okresie od 2014 r. do 2017 r. z tytułu prowadzonych zbiórek odzieży używanej. Odzież tę odsprzedawano do hurtowego profesjonalnego odbiorcy – firmy ze Skarżyska-Kamiennej” – czytamy w oświadczeniu prokuratury.

„Środki finansowe z tego tytułu zostały wyprowadzone za pośrednictwem kont prywatnych osób zatrudnionych w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK oraz podmiotów stworzonych dla celów pozorowania współpracy gospodarczej ze stowarzyszeniem. Pieniądze były przekazywane głównie na prywatne konta dyrektora Jerzego G., a także w części na prywatne konta pracowników stowarzyszenia oraz konta utworzonych podmiotów gospodarczych” – informuje dalej wrocławska prokuratura.

