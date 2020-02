Mamy nowego posła. Objął mandat po Dominiku Tarczyńskim

W związku z opuszczeniem Sejmu przez Dominika Tarczyńskiego, w środę 12 lutego zaprzysiężony został Mariusz Gosek, polityk Solidarnej Polski, który w wyborach startował z list Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nr 33 (Kielce).

Przypomnijmy, że mandat europosła Dominika Tarczyńskiego był zawieszony po wyborach z maja 2019 roku do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W tym czasie odbyły się wybory do Sejmu RP, w których Tarczyński również wystartował, zdobywając mandat posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

„Dziennik Gazeta Prawna” informował, że na skutek deliktu prawnego, Dominik Tarczyński stracił mandat europosła, jeszcze zanim go objął. Sprawę skomentowało Centrum Informacyjne Sejmu. W komunikacie zapewniono, że polityk może zostać europarlamentarzystą. W wyjaśnieniu czytamy, że "mandat europarlamentarzysty uzyskany przez posła Tarczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wygasł na skutek uzyskania mandatu posła na Sejm w wyborach w październiku 2019 r., ponieważ nie miał wówczas do niego zastosowania zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE. Mandat poselski Dominika Tarczyńskiego wygasł - zgodnie z art. 247 § 1 pkt 7. Kodeksu Wyborczego - z początkiem dnia, w którym brexit stał się skuteczny, a więc 1 lutego 2020 r."

