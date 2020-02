Portret Putina w windzie? Pomysłodawca żartu wyjaśniał, co chciał osiągnąć

Na nagraniu z windy widzimy zaskoczonych, rozbawionych, a czasem także rozzłoszczonych Rosjan, pada kilka przekleństw. Komik Baszir Dokhow podkreślał, że nie pokazał wszystkich zachowań, tylko te najciekawsze. Zrezygnował z pokazywania ludzi obojętnych, czy obracających się plecami do portretu. W rozmowie z BBC tłumaczył, dlaczego w ogóle zdecydował się na tego typu prowokację.

– Pomysł pojawił się, ponieważ wszyscy wiedzą, że w oficjalnych sondach czy przy pytaniach dziennikarzy ludzie boją się być szczerzy. Chciałem pokazać, jak ludzie mówią na co dzień, ale pokazać to wszystkim, jak w prawdziwej, bardziej szczerej sondzie. I jest to zabawne – mówił Dokhow. – Wiedziałem, że ludzie mają dosyć naszego prezydenta i gdyby pojawił się w ich windzie, to wywołałoby to szok i złość. Wiedziałem to – podkreślał. Ciekawe, jaką reakcję jego żart wywoła u prezydenta Rosji.

