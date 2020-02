Stanisław Pięta ma nową pracę. Czym zajmuje się były poseł?

W latach 2005-2019 Stanisław Pięta był posłem Prawa i Sprawiedliwości. W czerwcu 2018 roku został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego oraz partii. Poseł został także wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold oraz komisji ds. służb specjalnych. Był to efekt publikacji na temat jego życia prywatnego, a dokładniej romansu z Izabelą Pek. W rozmowie z Telewizją Republika były polityk zdradził, że ma już nową pracę. – Jestem doradcą do trudnych spraw w prywatnej firmie. Moja rola polega na rozładowywaniu konfliktu, na szukaniu porozumienia, poszukiwaniu pewnej drogi komunikacji w budowaniu zestawu argumentów, które mogą być przydatne w deeskalacji konfliktu – tłumaczył. Były poseł podkreślił, że firmy mogą popadać w konflikty z samorządami, a jego firma ma na celu redukowanie" takich napięć. – Nie zostawiam tych spraw, tylko przekazuję kolegom parlamentarzystom, bo to są często sprawy z różnych części kraju. Nie chcę, żeby ci ludzie czuli się jakoś odepchnięci czy zlekceważeni, staram się pomagać tam, gdzie to jest możliwe – wyjaśnił.

„Fakt”: Romans Pięty rozpoczął się na miesięcznicy smoleńskiej

Według informacji podawanych przez dziennikarzy, poseł Stanisław Pięta, mąż i ojciec, miał poznać swoją rzekomą kochankę Izabelę Pek 10 kwietnia 2017 roku podczas 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Według „Faktu” polityk PiS proponował jej pracę w PKN Orlen oraz obiecywał założenie rodziny. Para miała spotkać się m.in. w jego pokoju poselskim. Dziennikarze na dowód opisywanych przez siebie kontaktów pokazują screeny z rozmów na komunikatorach.

