2 mld złotych rekompensaty dla TVP. Sejm podjął decyzję

Joanna Lichocka przedstawiła posłom nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. – Informuję, że PiS ma większość w Sejmie i odrzuci ten wniosek jako próbę zniszczenia mediów publicznych. Media publiczne, TVP, Polskie Radio, powinny istnieć i służyć Polaków – mówiła Joanna Lichocka. – Mediów publicznych w Polsce już dawno nie ma. PiS chce przekazać 2 mld zł pieniędzy Polaków na swoją telewizję. Polacy przejrzą na oczy i zobaczą, co robicie. Wiem, że to przegłosujecie, ale liczę na to, że prezydent będzie miał odwagę pojechać do zamykanych szpitali i wytłumaczy ludziom, dlaczego te pieniądze im zabiera – odparła z sejmowej mównicy Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Wydajecie 2 mld złotych na propagandę a nie chcecie pomóc ludziom? Nie chcecie dać na psychiatrię dziecięcą, która jest w opłakanym stanie? To jest defraudacja pieniędzy Polek i Polaków – oceniła Joanna Scheuring-Wielgus. – Za naszych rządów na służbę zdrowia przekazaliśmy kilka miliardów złotych więcej. Pokazaliście w Pucku, kto jest agresywny – odpowiedział Marek Suski.

Za przyjęciem ustawy głosowało 232 posłów, przeciw było 220 parlamentarzystów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym uchwała Senatu została odrzucona.

