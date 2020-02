Joanna Lichocka pokazała środkowy palec. Nagrano, jak tłumaczyła się Kaczyńskiemu

Głosowanie nad przyznaniem rekompensaty Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu w wysokości 2 miliardów złotych wywołało wśród posłów wiele emocji. Politycy opozycji zauważyli, że podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, parlamentarzystka PiS Joanna Lichocka pokazała obraźliwy gest w ich kierunku. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia.

Politycy przypomnieli słowa Joanny Lichockiej, która kilkanaście godzin wcześniej protestowała przeciwko wprowadzaniu nienawiści i przemocy do życia publicznego. – Nie może być tak, że posłanka PiS takimi gestami traktuje opozycję. To nie jest tylko brak kultury, to jest arogancja władzy. Oczekujemy reakcji Marszałek Sejmu. Takiego chamstwa nie można tolerować – powiedział z sejmowej mównicy Sławomir Nitras. – Takie zachowania tej izbie nie przystoją. Pani poseł powinna wyjść i przeprosić – dodał Krzysztof Gawkowski.

Lichocka się tłumaczy

Posłanka tłumaczyła się ze swojego gestu w mediach społecznościowych. „Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej, a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl” – napisała Joanna Lichocka. W kolejnym tweecie tłumaczyła, że gest pochodzi z dłuższego nagrania, z którego wycięto tylko pojedynczą stopklatkę.

Lichocka musiała się tłumaczyć nie tylko użytkownikom Twittera. Kamera stacji TVN nagrała, jak polityk relacjonowała sytuację Jarosławowi Kaczyńskiemu. Film pokazano w „Szkle kontaktowym” . Widać na nim, jak Lichocka pociera ręką pod okiem, prawdopodobnie prezentując gest, który – jak utrzymuje – wykonała.

