Szymon Hołownia przedstawił swój sztab wyborczy. Chce zebrać od 5 do 10 mln zł na kampanię

Politolog Jacek Cichocki ma kierować sztabem wyborczym Szymona Hołowni. Dziennikarz Michał Kobosko zostanie pełnomocnikiem wyborczym, Agnieszka Buczyńska zajmie się koordynacją działających na rzecz Hołowni wolontariuszy, a Olga Adamkiewicz komunikacją i strategią informacyjną. Koordynowanie prac programowych to działka Stanisława Zakroczymskiego.

Podczas prezentacji wspomniano także o programie „Sztafeta Szymona”, czyli ambitnym planie otwarcia w 5 dni 16 regionalnych biur, z których prowadzona będzie kampania wyborcza Hołowni. W pierwszej kolejności mają to być Lublin, a potem Rzeszów i Kraków, a potem Katowice, Poznań, Zielona Góa, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok i Warszawa.

Szymon Hołownia przypomniał, że wszystkie środki na kampanię chce zdobyć podczas zbiórek. Jak zapowiada, mowa o kwocie od 5 do 10 mln złotych. – Jeżeli liczy twardy realista, taki jak Jacek Cichocki, to mówi, że potrafimy to zrobić trzy razy taniej, niż konkurencja – mówił. – Do jego realizmu dodam mały pesymizm, i powiem, że to może kosztować trochę więcej dodawał, stąd tak duży rozrzut pomiędzy przedstawionymi ostatecznie kwotami.

Tegoroczne wybory prezydenckie zaplanowane zostały na 10 maja.

