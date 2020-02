Paweł Kukiz apeluje do Jurka Owsiaka. „Jurek… pomóż mi”

„Niestety, obecnie - przy partyjnej ordynacji, gdzie to wodzowie partyjni a nie Obywatele wskazują kandydatów na posłów- tylko oni (wodzowie) mają szansę zmusić swojego żołnierza do zrzeczenia się mandatu.” – napisał Paweł Kukiz na Facebooku, odpowiadając na apel Jurka Owsiaka o zrzeczenie się przez posłankę Joannę Lichocką mandatu po tym jak pokazała w Sejmie wulgarny gest. „Szanse na to, by prezes Kaczyński tak postąpił z posłanką Lichocką są -jak sam wiesz- zerowe, a na dodatek, nawet gdyby zdarzył się cud i prezes taką decyzję podjął, pani Lichocka i jemu i Obywatelom może kazać „podrapać się w oko” i do końca kadencji czyli jeszcze prawie cztery lata posłanką pozostanie, bo nie ma takiego prawa, dzięki któremu mogłaby zostać odwołana” – dodał

„Na nic ani Twoje, ani czyjekolwiek apele. Pani Lichocka w Sejmie pozostanie i mało tego- mogę się założyć, że w kolejnych wyborach prezes wpisze ją na tzw. „biorące” miejsce na liście, którego atrakcyjność polega na tym, że nawet jeśli w 3/4 wyborców z okręgu wyborczego pani poseł ma na jej widok odruch wymiotny to i tak wejdzie do Sejmu” – stwierdził Kukiz we wpisie.

Dalej poprosił Owsiaka o pomoc. „Jurek.... Jeśli chcemy, by polityk był naszym pracownikiem a nie gardzącym nami „panem”, jeśli chcemy mieć nad politykami CODZIENNĄ kontrolę - pomóż mi! Pomóż mi w walce o referenda, o INDYWIDUALNE prawo startu dla każdego Obywatela a nie tylko dla partyjniaka! To nie jest prośba o zaangażowanie polityczne. To prośba o pomoc w edukacji” – pisał. „Tak po ludzku proszę Cię - pomóż mi zmienić ten bandycki ustrój, jak koledze po prostu, bo ja już resztkami sił tkwię pomiędzy tymi grzechotnikami, wciąż wierząc, że kiedyś musi się udać. Oby tylko nie było za późno”... – zakończył swój wpis.

Mocne słowa Jurka Owsiaka

„Posłanka PiS, Joanna Lichocka, pokazała środkowy palec po głosowaniu w sprawie dwóch miliardów złotych przyznanych na TVP przez Sejm RP. To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. Dwa miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków” – napisał na Facebooku twórca WOŚP.

Owsiak podkreślił, że system opieki zdrowotnej w Polsce „jest w rozsypce” . „Brakuje 60 tysięcy lekarzy i 100 tysięcy pracowników personelu medycznego. A tymczasem posłanka Joanna Lichocka pokazuje „f**k off” nam, Polakom. I niech nie p***doli, że pocierała nos. Foty pokazują wyraźnie, jaki to gest” – skwitował Owsiak.

„To tak dołuje, tak gnoi, to tak dobitnie mi pokazuje, że jestem zero, że nie mam tu nic do gadania… Jestem drugą, trzecią, a może czwartą kategorią obywatela… Do czego już doszło w publicznej debacie?” – skomentował Owsiak. „Żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski. Obraziła miliony Polaków. A jej partia pokazała, że nasze, Polaków, zdrowie, przegrało z chorym, partyjnym myśleniem” – napisał.

Czytaj także:

„Obsceniczny gest” czy „pocieranie oka”? Gest Lichockiej na zdjęciach fotografa z Sejmu