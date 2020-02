Czarzasty na antenie Polsatu nawiązał do gestu Lichockiej. Zareagował wspołpracownik prezydenta

– Rozmawiamy w tej chwili o tym, żeby zatrzymać hejt i te świństwa, które codziennie są powtarzane, o kłóceniu ludzi. Te 2 miliardy złotych pójdą właśnie na te świństwa, na ten hejt – powiedział Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News. W trakcie swoich wypowiedzi wicemarszałek Sejmu kilkukrotnie poprawiał okulary środkowym palcem. W ten sposób polityk nawiązał do gestu Joanny Lichockiej, który posłanka PiS wykonała po głosowaniu w Sejmie w sprawie rekompensaty w wysokości 2 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. W odpowiedzi Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że tego typu zachowanie to hipokryzja, która nie przystoi wicemarszałkowi Sejmu. – To co robicie, można albo skrytykować, albo ośmieszać. Ja to ośmieszam, ja to po prostu ośmieszam – odparł polityk Lewicy.

Gest Lichockiej

Głosowanie nad przyznaniem rekompensaty Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu w wysokości 2 miliardów złotych wywołało wśród posłów wiele emocji. Politycy opozycji zauważyli, że podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, parlamentarzystka PiS Joanna Lichocka pokazała obraźliwy gest w ich kierunku. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia.

– Mam pretensje do siebie, że nie pamiętałam w tamtym momencie, że jesteśmy w ostrej walce politycznej i absolutnie wszystko jest wykorzystywane bezwzględnie i ze złymi intencjami – powiedziała Joanna Lichocka w rozmowie z portalem TVP Info. – Ja zresztą od razu potem wyjaśniałam im, że to nie jest ten gest, powtarzałam wielokrotnie, że po prostu odgarniałam coś pod okiem – dodała. Posłanka zaznaczyła, że „chciała wyrazić ubolewanie, jeżeli ktoś poczuł się tym urażony czy rozczarowany”.

