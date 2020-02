Jerzy Owsiak interweniuje ws. Joanny Lichockiej. Był na Nowogrodzkiej

– Tak jak obiecałem na swoim Facebooku – to jest list do poseł Joanny Lichockiej, którą proszę, aby przeprosiła wszystkich parlamentarzystów z trybuny sejmowej oraz proszę o złożenie mandatu poselskiego – powiedział Jerzy Owsiak na nagraniu opublikowanym na Facebooku, prezentując przygotowany dokument. Do listu dołączył kartkę z hasłem „Hejt mi nie gra”.

Jerzy Owsiak postanowił także napisać list w tej sprawie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Opublikował również film, jak dostarcza przesyłki. W tym celu szef WOŚP pojawił się m.in. na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. – Nadaliśmy temu ton urzędowy. Czekamy dwa tygodnie i mam nadzieję, że usłyszymy odpowiedź w sprawie treści tego listu – poinformował pod koniec nagrania szef WOŚP.

Gest Lichockiej i zapowiedź Owsiaka

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Sejmie rozstrzygane były m.in. losy przyznania blisko 2 mld rekompensaty mediom publicznym. Posłowie opozycji apelowali, by te środki przekazać na onkologię. W trakcie posiedzenia emocje dawały o sobie znać. Posłowie opozycji alarmowali, że polityk Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka pokazała w ich stronę obraźliwy gest – środkowy palec. Sama posłanka tłumaczyła, że „przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo była zdenerwowana”. Wspomnianą sytuację widać na zdjęciach.

Sytuację z Sejmu skomentował kilka dni temu Jerzy Owsiak. „Posłanka PiS, Joanna Lichocka, pokazała środkowy palec po głosowaniu w sprawie dwóch miliardów złotych przyznanych na TVP przez Sejm RP. To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. Dwa miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków” – napisał na Facebooku.

„To tak dołuje, tak gnoi, to tak dobitnie mi pokazuje, że jestem zero, że nie mam tu nic do gadania… Jestem drugą, trzecią, a może czwartą kategorią obywatela… Do czego już doszło w publicznej debacie?” – skomentował Owsiak. „Żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski. Obraziła miliony Polaków. A jej partia pokazała, że nasze, Polaków, zdrowie, przegrało z chorym, partyjnym myśleniem” – napisał.

