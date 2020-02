Wałęsa odpowiada na pismo Ziobry: Chłoptasiu, nie ze mną te numery

„Informuje Pan mnie w tym piśmie, że zamierza Pan zmienić moje wygrane wyroki sądowe na moje przegrane. Jeśli można uznać to za groźby czy straszenie to odpowiadam Panu: chłoptasiu, nie ze mną te numery” – napisał Lech Wałęsa na Facebooku. „W moim politycznym życiu próbowano podobnych metod wielokrotnie, ostatnio kiedy przetrzymywano mnie bezprawnie przez około dwa miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego. Po około dwóch miesiącach makabrycznych, nieskutecznych prób złamania mnie, wręczono mi dokumenty internowania i jednocześnie pierwsze próby podrobionych dokumentów o mojej rzekomej współpracy SB-ecy zawieźli i wręczyli internowanej P. Walentynowicz” – czytamy.

W dalszej części wpisu Lech Wałęsa stwierdził, że „musi przyznać, że w stosunku do niego osobiście nie używano tej argumentacji tylko dlatego, że te organy dobrze wiedziały, że nigdy nie było jego zgody na współpracę”. – Te metody ich gra i przekonywania były używane, kierowane tylko dla/do Was by siać zamęt i podważać moje sterowanie w kierunku wolności. W okresie tych dwóch miesięcy internowania odmówiłem jakichkolwiek rozmów z ludźmi z SB, milicji, a także z wicepremierem Rakowskim, zgłaszając by te informacje przekazywali wszystkim chętnym z dodaniem mojej prośby by ich zrzucano ze schodów, z tego co wiem było to przekazywane dosłownie. Już tylko z tego widać że komuna nie dała rady pokonać mnie wszelkimi metodami. A na koniec przypominam że ja, tylko ja ! nie pozwoliłem by Kiszczak został premierem wystawionym już przez Gen. Jaruzelskiego – kontynuował w obszernym wpisie Wałęsa.

„Odmawiam więc stawiania się na każde wezwania Pana”

Na zakończenie Lech Wałęsa zwrócił się bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry. „Na koniec informuję Pana, że i Pan mnie nie pokona choć metody ma Pan gorsze od Komuny. Aby było wszystko jasne P. Ziobro; moim zdaniem Pan niszczy Solidarność i jej zdobycze pod moim przewodnictwem. Pan niszczy dorobek Polskiej Wolności. Dlatego oświadczam Panu że nie będzie nigdy mojej zgody za żadną cenę! Odmawiam więc stawiania się na każde wezwania Pana i podległych Panu służb w tych sprawach, przy siłowym doprowadzeniu nawet nie podam nazwiska czy daty urodzenia” – napisał były prezydent.

*w przytoczonych fragmentach wpisu Lecha Wałęsy została zachowana pisownia oryginalna

Czytaj także:

Gawkowski zapowiada pozew przeciwko TVP. Za materiał o Robercie Biedroniu