Grzegorz Schetyna obchodzi dzisiaj urodziny. Przypominamy najlepsze MEMY

Na początku stycznia 2020 roku Grzegorz Schetyna poinformował, że nie będzie kandydował na szefa PO. Polityk na briefingu podsumował minione cztery lata. – To był trudny czas, ale czas dobry. Musieliśmy odbudować struktury. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez ten czas byli z nami – mówił szef PO, wymieniając m.in. szefów struktur powiatowych. Podkreślił, że po wyborach samorządowych, do europarlamentu oraz Sejmu i Senatu pora na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. Podziękował jednocześnie tym, którzy na PO głosowali. – Wierzyliśmy w zwycięstwo w wyborach sejmowych. Nie zawsze było, jak chcieliśmy, ale w wyborach do Senatu się udało. Marszałek Grodzki jest symbolem tego sukcesu – mówił Schetyna, podsumowując minione wybory.

Szef PO podkreślił, że przed partią kolejne duże wyzwanie – wybory prezydenckie. – Wszyscy angażujemy się w popieranie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wierzymy, że ta prezydentura otworzy nam drogę do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych – mówił. W sobotę 25 stycznia członkowie Platformy Obywatelskiej głosowali na kandydatów, którzy wyrazili chęć zastąpienia Grzegorza Schetyny na stanowisku przewodniczącego partii. Nowym liderem partii został wybrany wówczas Borys Budka.

