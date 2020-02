„Gang Olsena”, „wojna domowa”, „gangsterska gra”. Komentarze ws. przeszukania CBA u Banasia i w NIK

W środę 19 lutego funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania Mariana Banasia i jego rodziny. Następnie próbowali przeprowadzić przeszukanie w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli, w tym gabinet prezesa NIK, co początkowo uniemożliwili pracownicy Izby. Jednak po kilku godzinach prawnych przepychanek, po godz. 17 agenci CBA weszli do gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Dziennikarzy poinformował o tym rzecznik NIK Zbigniew Matwiej.

Komentarze po wejściu CBA do mieszkań Banasia i gabinetu Prezesa NIK

@bweglarczyk: Banaś przeszukany, Tomek aresztowany, wołomińscy urzędnicy zatrzymani, a to wszystko rezultat jednego swędzącego oka...



@MSzuldrzynski: Tak to bywa, gdy chcesz przykryć gest posłanki własnej partii ale przez przypadek rozpętujesz wojnę domową i przykrywasz prezentację sztabu własnego kandydata na prezydenta...



@makowski_m: Żeby koło się domknęło, to jeszcze NIK musi wejść do siedziby TVP, a Komisja Europejska wydać jakąś rezolucje.



@GiertychRoman: Mało kto o tym wiem, ale szef NIK może powołać swoistą komisję śledczą, która przy udziale różnych stron badałaby poszczególne sektory życia publicznego przesłuchując publicznie świadków. Do jakiej sprawy będzie pierwsza komisja NIK?



@RobertBiedron: Pamiętacie "Gang Olsena"? Tak właśnie wyglądają dzisiejsze rządy prawicy. #PolskaPogardy #AferaBanasia #PiS



@MichalSzczerba: Chłopcy z PiSu okładają się grabkami w piaskownicy. Ale dlaczego do swojej gangsterskiej gry włączają autorytet instytucji, które reprezentują?



@SchetynadlaPO: Wojna politycznych gangów przybiera na sile. CBA wkroczyło do NIK, a NIK do Prokuratury Krajowej. Dzisiaj tylko popcorn, ale przecież jutro jest tłusty czwartek. Strach się bać.



@TomaszSiemoniak: To prezydent Duda powołał Mariana Banasia. To prezydent Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego



@KGawkowski: Drogie @oko_press brakuje najważniejszej strzałki. Strzałki PiS Agent Tomek był posłem, a Banaś ministrem w rządzie PiS.



@M_K_Blonska: Słaba władza sięga po siłowe rozwiązania. Wewnętrzna wojna w PiS niszczy Polskę. Trzeba to zatrzymać zanim będzie za późno i nienawiść zatruje nasze życie.#PrawdziwaPrezydent #Kidawa2020

CBA w NIK

Przed godziną 14.00 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby NIK. Po godzinie 15, RMF FM poinformowało, że do przeszukania w siedzibie NIK w końcu nie doszło. Reporter stacji Patryk Michalski poinformował, że pracownicy NIK odmówili agentom CBA wejścia do gabinetu prezesa NIK powołując się na ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy kontrolerskiej, z której może zwolnić wyłącznie prezes NIK albo sąd.

– Mogę potwierdzić obecność agentów CBA w naszym budynku. Do przeszukania jednak nie doszło, ponieważ prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki – powiedział rzecznik NIK Zbigniew Matwiej w rozmowie z RMF FM – Prezes nadal objęty jest immunitetem, a poza tym pamiętajmy, że w gabinecie prezesa mogą być różnego rodzaju dokumenty objęte klauzulami – dodał.

Jednak po godz. 17 agenci CBA weszli do gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Dziennikarzy poinformował o tym rzecznik NIK.

– Agenci CBA są w tej chwili w środku, zamknęli za sobą drzwi. Prezesa w tej chwili nie ma w budynku, a wcześniej z jego strony nie było wydanej żadnej zgody – powiedział Polsat News Matwiej.

CBA w mieszkaniach Banasia

Wcześniej w godzinach porannych agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do dwóch mieszkań Mariana Banasia: w Krakowie oraz Warszawie, a także do warszawskiego mieszkania córki szefa Najwyższej Izby Kontroli. Prowadzone rewizje mają zdaniem Onetu związek ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK. Pełnomocnik prezesa NIK utrzymuje, że mieszkania są chronione immunitetem i czynności CBA są nielegalne.

Rzecznik prokuratury potwierdził, że funkcjonariusze CBA prowadzą przeszukania, ale nie powiedział wprost, że chodzi o mieszkania należące do Mariana Banasia.

NIK rozpoczyna kontrolę w Prokuraturze Krajowej

Również w środę 19 lutego Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę w Prokuraturze Krajowej. Rozpoczęcie kontroli przez NIK potwierdził w rozmowie z portalem Onet.pl szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Marek Bieńkowski.

