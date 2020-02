KO chce informacji ws. Banasia. PSL zwołania Komisji Kontroli Państwowej

Stanowisko PSL przedstawiał na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – Nie spodziewałem się, że doczekamy takich czasów, w których będziemy oglądać na własne oczy to, co wyprawia partia rządząca, która zajmuje się tylko sama sobą – mówił.

– Nie interesuje kompletnie funkcjonariuszy partyjnych to, co powinno do nich należeć, czyli ochrona obywateli, ochrona państwa. Chronią tylko własne interesy i przeciągają to sukno państwowe, kto najwięcej może się nachapać – dodawał Zgorzelski. Oświadczył, że jego klub złożył na ręce marszałek Witek wniosek o zwołanie Prezydium Sejmu i posiedzenia Komisji Kontroli Państwowej.

KO: PiS się degeneruje

Walką pomiędzy organami państwa zniesmaczeni są także politycy Koalicji Obywatelskiej. – NIK wchodzi do Prokuratury Krajowej, a prokuratura zleca CBA kontrolę w mieszkaniach Mariana Banasia, ale również w siedzibie NIK, czym ewidentnie narusza immunitet prezesa NIK. Ta wojna świadczy o tym, że PiS degeneruje się – przedstawiał sytuację Robert Kropiwnicki.

Poseł stwierdził, że „PiS, kiedyś chciało być bardzo praworządną partią, a dzisiaj jest obrazem nędzy i rozpaczy”. – Jest to partia zdegenerowana. To wojna w rodzinie – grzmiał. – W oparciu o te doświadczenia domagamy się od Prokuratora Generalnego, który powinien panować nad tą sytuacją, aby ujawnił wszystkie informacje, które dotyczą Mariana Banasia, żeby powiedział, jakie zarzuty są stawiane Banasiowi” – apelował polityk KO.

