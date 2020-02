Ważą się losy 2 mld dla mediów publicznych. Andrzej Duda odeśle ustawę do TK?

„Gazeta Wyborcza” przypomina, że za sprawą przyjętej noweli ustawy o opłatach abonamentowych TVP i Polskie Radio dostaną skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę w związku z utraconymi wpływamy z abonamentu. Dziennikarze w czwartkowym wydaniu dziennika zwracają uwagę, że budżet państwa po raz trzeci w ten sposób dofinansuje media.

Prezydent skieruje ustawę do TK?

Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że w Pałacu Prezydenckim brana pod uwagę jest możliwość odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego”. Anonimowy rozmówca „GW” z PiS przekazał, że w „ten sposób Andrzej Duda uniknie konieczności tłumaczenia się, dlaczego jest przeciwko przekazaniu 1,95 mld zł na leczenie chorych na raka”, a „odpowie, że najpierw sprawdza, czy ustawa jest zgodna z konstytucją”.

„Wyborcza” podaje, że prezydent mógłby skierować ustawę do TK pod pretekstem „trybu jej uchwalenia”. „W trakcie drugiego czytania posłowie zgłosili poprawkę do ustawy: zarządy spółek mediów publicznych będą mogły mieć więcej niż trzech członków. To wątpliwe, bo posłowie pracowali nad rekompensatami za ulgi abonamentowe, a nie nad składem spółek medialnych" – precyzował rozmówca „Wyborczej".

Czytaj także:

Kamiński: Kaczyński jest wyprowadzony z równowagi i popełnia błędy