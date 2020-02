Jarosław Kaczyński nie przyjął litewskiego orderu. Jest wyjaśnienie

Z projektem wyróżnienia Jarosława Kaczyńskiego Orderem Witolda Wielkiego wystąpił premier Saulius Skvernelis. To najważniejsze litewskie odznaczenie. W przypadku prezesa PiS honor ten uzasadniano „wyjątkowym wkładem” w stosunki dwustronne pomiędzy oboma krajami. Doceniono także jego wsparcie dla Litwy i pozostałych państw bałtyckich w kwestiach bezpieczeństwa militarnego oraz energetycznego.

Chęć odznaczenia Kaczyńskiego ogłoszono 9 października ubiegłego roku. 16 lutego, podczas wręczania zapowiedzianych wyróżnień, lokalni dziennikarze zauważyli jednak nieobecność polskiego polityka. Zaczęto snuć domysły, że jest to efektem wewnętrznego sporu pomiędzy prezydentem i premierem Litwy. Jak przekonuje „Rzeczpospolita”, obie strony wyjaśniają jednak, że chodzi tu wyłącznie o prywatne poglądy Kaczyńskiego, który z zasady nie przyjmuje orderów. Miał to „dyskretnie” podpowiedzieć władzom Litwy, by „nie robić niezręczności” tamtejszym politykom.

Jedynym odznaczeniem, które Jarosław Kaczyński przyjął do tej pory, był gruziński Order Zwycięstwa św. Jerzego. W 2013 roku prezes PiS odebrał go od zaprzyjaźnionego z Lechem Kaczyńskim Micheila Saakaszwilego.

