Wałęsa o Polsce i Węgrach: Nie podoba im się taka Europa, to won

Były przewodniczący NSZZ „Solidarność” rozpoczął od przypomnienia o swojej historii opozycyjnej. „ Stałem na czele Walki Solidarności o zjednoczoną wolną demokratyczną Europę. Udało się i przekazaliśmy zwycięstwo Demokracji i jej strukturom ” – napisał Lech Wałęsa na Facebooku (pisownia oryginalna – red.).

Podkreślił, że konieczne było zbudowanie „nowych rozwiązań strukturalnych i programowych” pasujących do rzeczywistości post-solidarnościowej. Wyraził przy tym niezadowolenie z tego, do czego ten proces budowy doprowadził. „Jednak dziś jestem zawiedziony. Ludzie, którzy dzięki temu zwycięstwu dostali się do możliwości budowania nowej Europy, nie nadążają do koniecznych rozwiązań” – stwierdził Wałęsa.

Wałęsa: Nie podoba im się taka Europa, to won

„Nie można tolerować burzenia tej budowy Węgrom czy Polsce. Nie podoba im się taka Europa to WON. Nie podoba im się Unia no to WON ze struktur. Niech budują swoje pomysły, za swoje pieniądze. Nie można pozwolić by wrogowie tej koncepcji Europy byli w strukturach Europejskich jako 5. kolumna” – stwierdził Lech Wałęsa.

„T rzeba jasnego, zdecydowanego działania trzeba w strukturach organizacji europejskich doprowadzić do czytelnej równowagi praw z obowiązkami, wolności z odpowiedzialnością i o to proszę. To jest możliwe i to jest konieczne, by nie pozwolić na zniszczenie wielkiego zwycięstwa Solidarności pod moim przewodem” – zakończył swój apel noblista.

