Ile kosztują działania podkomisji smoleńskiej? MON podało kwotę

Senacka Komisja Obrony Narodowej rozpatrywała kwestię wydatków na obronę narodową, które zostały zapisane w ustawie budżetowej na 2020 rok. Analizowano m.in. budżet Kancelarii Prezydenta czy plany finansowe Agencji Mienia Wojskowego. Wiceszef MON przekazał, że budżet na ten cel jest imponujący i rekordowy i opiewa na kwotę ponad 49 mld 996 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie szkolenia wojsk oraz modernizację techniczną i wyposażenie Sił Zbrojnych.

W trakcie posiedzenia komisji senator KO Krzysztof Brejza dopytywał o budżet podkomisji smoleńskiej. Jak przekazał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, resort przeznaczy na prace podkomisji 2 mln 746 tys. zł.

Kiedy ostateczny raport z prac komisji?

O działaniach podkomisji smoleńskiej było szczególnie głośno wówczas, gdy na czele MON stał Antoni Macierewicz. W ostatnim czasie pojawiało się mniej przekazów, a dziennikarze mieli problem z ustaleniem, czy eksperci wchodzący w jej skład wciąż pracują. W lipcu 2019 roku Cezary Tomczyk i Paweł Suski z Platformy Obywatelskiej zostali wezwani do złożenia zeznań przed podkomisją smoleńską.

W październiku 2019 roku szef komisji Antoni Macierewicz zapewniał, że nadal ona pracuje. - Przesłuchaliśmy 150 osób, musimy przesłuchać kolejne 100. Są to osoby, które odpowiadały z organizację rządowego lotu do Smoleńska - wyjaśnił polityk PiS. Pytany o datę opublikowania końcowego raportu z prac komisji, polityk PiS zapewnił, że stanie się to przed dziesiątą rocznicą katastrofy smoleńskiej dodając, że w pracy podkomisji smoleńskiej jej członkowie nie kierują się nawet najbardziej istotnymi rocznicami, a rytmem pracy naukowej.

