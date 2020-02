Nitras wrócił z Włoch i pyta o maseczki. Szumowski: Nie wiedziałem, że poseł skończył medycynę

Sławomir Nitras poinformował za pośrednictwem Twittera, że dwa dni temu wrócił z Włoch, a dokładniej z Rzymu. Poseł PO poruszył sprawę masek z filtrem węglowym. Jak wyjaśnił, w Rzymie je rozdawano, natomiast w Szczecinie dzwonił do 16 aptek i nigdzie nie były dostępne – nawet te, które nie posiadają filtra. W 2017r. rząd kazał Agencji Rezerw Materiałowych kupić węgiel za 300 mln zł. Panie premierze, ministrze zdrowia, a ile kupiliście masek? Gdzie one są? – zastanawiał się parlamentarzysta.

Politykowi Platformy Obywatelskiej odpowiedział minister zdrowia. W rozmowie z Polsat News Łukasz Szumowski przekonywał, że zdaniem ekspertów jeśli nie jesteśmy chorzy, nie powinniśmy nosić masek. – Nie wiedziałem, że poseł Nitras skończył medycynę, bo to jest jego wizja, troszkę inna niż WHO i CDC i inna niż profesorów chorób zakaźnych. Masek nie powinno się nosić, jeśli nie jesteśmy chorzy. Takie jest stanowisko ekspertów. My się do niego dostosowujemy. Żeby była jasność, Agencja Rezerw Materiałowych jest wyposażona we wszystkie środki ochrony osobistej i leki na wypadek jakiejkolwiek epidemii. Apteki nie służą do tego, żeby sprzedawać maski w razie epidemii. Od tego jest ARW. Noszenie w tej chwili maski jest niezdrowe, jeżeli nie ma smogu – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Mierzenie temperatury na lotniskach

Minister zapewnił, że w związku z tym, że w tej chwili mamy w UE więcej zakażeń, wdrożono pewne procedury. – Dzisiaj miałem odprawę również z portami lotniczymi, ale również na odprawie z panem premierem uzgodniliśmy, że od jutra wchodzi pomiar temperatury pasażerów, którzy przylecą z północnych Włoch i z Chin – poinformował Łukasz Szumowski.

Czytaj także:

Co powinniśmy wiedzieć o koronawirusie i jak się bronić przed zakażeniem?