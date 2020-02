Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o „trzynastej emeryturze”

W hali widowiskowej Aqua Park w Żyrardowie w województwie mazowieckim prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Oznacza to, że większość seniorów już w kwietniu otrzyma dodatkowe świadczenie. Emerytura Plus wesprze domowe budżety ok. 9,8 mln emerytów i rencistów.

Zgodnie z ustawą świadczenie będzie wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. to 1200 zł brutto. „Trzynastki” wypłacone zostaną osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury oraz renty rolników, emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, renty strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem ich finansowania będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa.

