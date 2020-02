„PiS już wie, że niedługo straci władzę”. Tusk publikuje wpis, jest odpowiedź Spychalskiego

„PiS już wie, że niedługo straci władzę. Mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy (głównie swoim), aby zbudować mit złotej epoki Kaczyńskiego. Winę za bankructwo i drożyznę zrzuci na następców. Taka strategia” – napisał Donald Tusk na Twitterze. Do wizji Polski, którą zarysował przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej odniósł się rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. „Dziwnym trafem tam gdzie pojawia się Pan zaczyna się kryzy. A to finansowy, a to brexit.... Może przestanie Pan już z łaski swojej straszyć Polaków?” – napisał Błażej Spychalski.

Jarosław Kaczyński: Mamy stabilną większość w Sejmie i nic tego nie zmieni

– Zjednoczona Prawica ma najmocniejszy od lat mandat wyborczy do sprawowania władzy, będziemy kontynuowali realizację programu wyborczego nawet z opozycyjnym prezydentem – stwierdził Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską”. – Mamy stabilną większość w Sejmie i nic tego nie zmieni. Można rządzić przy prezydencie z konkurencyjnej opcji politycznej – mówił. Dodał jednak, że taka sytuacja oznaczałby koniec z możliwością „dokonywania śmiałych zmian”, ale umożliwiałaby nadal sprawowanie władzy.

