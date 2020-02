Tusk: Czyste ręce uchronią przed koronawirusem. PiS może nie przetrwać

„Rząd stwierdził, że przed koronawirusem uchronić nas mogą tylko czyste ręce. PiS może tego nie przetrwać” – napisał w piątek 28 lutego na Twitterze były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Polityk oczywiście sugerował w ten sposób, że partia rządząca uwikłana jest w niejasne sytuacje.

Zmiana stylu we wpisach Donalda Tuska zauważalna jest od pewnego czasu. Wcześniej przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej krytykował rządzących raczej subtelnie i w bardziej wyszukany sposób. Obecnie dość jasno daje do zrozumienia, co sądzi o PiS i całej Zjednoczonej Prawicy.

26 lutego Tusk pisał o tym, że „PiS już wie, że niedługo straci władzę”. „Mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy (głównie swoim), aby zbudować mit złotej epoki Kaczyńskiego. Winę za bankructwo i drożyznę zrzuci na następców. Taka strategia” – oceniał na Twitterze. To tylko jeden z wielu podobnych wpisów, powstałych po zmianie funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej na lidera EPL.

@donaldtusk: Wyprowadzają Polskę z Unii



@donaldtusk: Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce



@donaldtusk: To bardzo subtelna różnica:



@donaldtusk: PiS już wie, że niedługo straci władzę

Tusk: Będę mógł o wiele dosadniej mówić to, co myślę

Klucza do odmiennego zachowania Donalda Tuska szukać można w jednym z jego niedawnych wywiadów. Polityk przyznał, że „funkcja szefa Rady Europejskiej nakładała bardzo poważne ograniczenia o charakterze politycznym”. – Teraz, w tej nowej roli będę na realnym froncie walki. Będę uczestniczył w wielu wyborach w wielu krajach europejskich, bo to jest też moje zadanie, żeby wspierać w kampaniach wyborczych partie z naszej rodziny politycznej. Siłą rzeczy mogę zedrzeć maskę obiektywnego nudziarza i mówić to, co się myśli. Jestem szczęśliwy, że będę mógł o wiele dosadniej mówić to, co myślę na temat tego, co się dzieje w Polsce i w całej Europie – podkreślił.

