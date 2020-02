Andrzej Duda składa obietnicę. „Jeśli nadal będę prezydentem...”

– 100 lat temu, w wielkiej bitwie, w której milion polskich żołnierzy, ochotników, chłopskich synów w większości, stanęło przeciwko bolszewikom nie tylko po to, żeby obronić Polskę, chrześcijaństwo, naszą wiarę i tradycję, ale także po to, by obronić Europę, bo przecież taki był bolszewicki plan, taki był sowiecki plan, żeby iść na Europę przez zrewolucjonizowane Niemcy, w głąb Europy Zachodniej. To polskie serca i polskie męstwo zatrzymało ich wtedy na przedpolach Warszawy i odepchnęły daleko, daleko na wschód. To były nasze wielkie dni – powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Kozienic.

Andrzej Duda o dezubekizacji...

Prezydent przyznał, że ma świadomość, iż są osoby, które protestują przeciwko ustawie dezubekizacyjnej. - No ale proszę państwa, państwo wiecie kto protestuje przecież, tak? Ci, o których wcześniej mówiłem, którym zamiast emerytur liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych, dano zwykłą, przeciętną emeryturę. Czy oni są tak strasznie skrzywdzeni, że dostają emeryturę jak zwykły obywatel, jak normalny Polak emeryt? To jest taka straszna krzywda? Za to, że uczestniczyli w ciemiężeniu Polaków przez 40 lat. To jest po prostu, zwyczajnie sprawiedliwe państwo – podkreślił Andrzej Duda.

...i prawodawstwie

– Chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. Chciałbym, żebyście mogli być państwo tego pewni. Jeżeli nadal będę prezydentem Polski, dzięki państwa głosom, dzięki państwa wsparciu, możecie być państwo spokojni. Żadne obce prawodawstwa nie będą wpływały na prawo własności w Polsce. Czy one są zaprzyjaźnionych z nami krajów, czy z niezaprzyjaźnionych, nie ma to żadnego znaczenia. Nikt, z żadnymi z sufitu wziętymi roszczeniami, które w żadnych innych miejscach nie występują, nie będzie mógł się u nas zgłosić – zapewnił prezydent.

