Ajatollah Chamenei bagatelizuje zagrożenie koronawirusem? „To nie jest wielka sprawa”

– To nie jest wielka sprawa – powiedział Ajatollah Chamenei, odnosząc się do szalejącej po Iranie epidemii koronawirusa. Z powodu zarażenia Covid-19 w tym kraju zmarło 77 osób, a ponad 2,3 zostało zarażonych. – Ta klęska nie jest aż tak wielka, a w przeszłości były większe – komentował Ajatollah Chamenei we wtorek 3 marca. – Nie chcę niedoszacowywać tego problemu, ale też nie wyolbrzymiajmy go – dodał i wezwał Irańczyków do modlitwy, ponieważ „może ona rozwiązać wiele problemów”. – Wszystko, co pomaga zdrowiu publicznemu i zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby jest dobre, a tym, co pomaga rozprzestrzeniać ją, jest grzech – powiedział Ajatollah Chamenei. Jego słowa cytuje New York Post.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo

Z najnowszych danych wynika, że z powodu koronawirusa na świecie zmarło ponad 3110 osób, a u ponad 91,3 tys. zdiagnozowano wystąpienie choroby. W tej trudnej sytuacji można doszukiwać się również pozytywnych informacji – ponad 48,1 tys. osób zostało wyleczonych.

Czytaj także:

Papież Franciszek poddany testowi na obecność koronawirusa. Jest wynik