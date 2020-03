„Myjcie się dziewczyny – nie znacie dnia ani godziny”. Jacek Wilk w ogniu krytyki

„Najnowsze zalecenie Ministerstwa Zdrowia PiS ws. koronawirusa: »Myjcie się dziewczyny – nie znacie dnia, ani godziny«” – tej treści post opublikował na Facebooku Jacek Wilk, poseł na Sejm VIII kadencji, związany z Konfederacją. To cytat z Jana Sztaudyngera. Post uzyskał ponad 130 reakcji. Internauci zamieścili pod nim około 60 komentarzy, a 12 osób zdecydowało się go udostępnić.

„Współczuje Pana żonie”

„Znowu poniżej krytyki. Już mnie to nawet nie dziwi”, „Muszę mówić jak bardzo jest to żałosne?” – komentują internauci. „Obrzydliwe”, „Co za komentarz... współczuje Pana żonie. Córce też by Pan tak powiedział?”, „Jaki Pan błyskotliwy, jak wszyscy panowie z Konfederacji. Panowie przy budce z piwem mają więcej kultury” – dodawali kolejni.

Wśród komentarzy pojawiły się także głosy internautów, którym przypadł do gustu wpis polityka. Niektórzy z nich zauważyli, że zdanie: „Myjcie się dziewczyny – nie znacie dnia, ani godziny, pochodzi z książki „Piórka” Jana Izydora Sztaudyngera.„Żart mnie śmieszy, stary, ale dobry”, „Staudynger – »Piórka«, warto poczytać, niektóre fraszki nie dość, że bardzo odkrywcze to na dodatek ciągle aktualne”, „Dobre” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych.

